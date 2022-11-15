AKP'liler duyurmuştu: Şehir hastanesi inşaatına 7 aydır çivi çakılmadı

Trabzon'un Akyazı mevkiinde 2020 yılında deniz dolgusu üzerinde inşaatına başlanan AKP'nin "mega proje" diyerek tanıttığı şehir hastanesi inşaatı adeta çürümeye terk edildi.

Sözcü'den Elif Çavuş'un haberine göre, 900 yatak kapasiteli Trabzon Şehir Hastanesi'nin ihalesi 22 Eylül 2020'de 1 milyar 99 milyon TL'ye özel olarak davet edilen Kalyon İnşaat'a verildi. Sözleşmeye göre hastanenin 28 Ocak 2023'te tamamlanması gerekiyordu. 7 ay önce artan maliyetler sebep gösterilerek feshedilen ihale sonrasında inşaatı duran Şehir Hastanesi, yeniden ihale edilmeyi bekliyor.

Şehir Hastanesi ihalesinin maliyetler hesaplanarak yeniden yapılacağını ifade eden AKP'lilerin verdiği tarihler tutmadı. AKP Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 15 Eylül'de ihalenin yeniden yapılacağını söyledi. AKP İl Başkanı Sezgin Mumcu, “Ekim ayının sonuna kadar ihale gerçekleşmiş olacak” dedi.

AKP Trabzon Milletvekili Salih Cora ise yeni ihalenin Ekim ayı sonu ya da Kasım ayının başında yapılacağı sözünü verdi. Yeni ihale ile ilgili henüz bir gelişme yaşanmazken CHP Ortahisar Belediye Meclis üyesi Cüneyt Zorlu, şehir hastanesi ihalesinin 2023 tarihine kaldığı şeklinde duyum aldığını kamuoyu ile paylaştı. İhalenin 2023'e kalması halinde birim fiyatlarına yüzde 80 zam geleceğini ifade eden Zorlu, “Yeni birim fiyatları üzerinden ihaleyi şekillendirmek için böyle yapacaklarını düşünüyorum” dedi.

'Deniz dolgusu riskli'

Deniz dolgusu üzerine yapılan şehir hastanesi, inşa edileceği bölge bakımında tartışma konusu olmuş, Şehir Plancılar Odası Trabzon Şube Başkanlığı tarafından yürütmenin durdurulması için dava açılmıştı. 3 Kasım 2021 tarihinde “Geocarto International” adlı dünya çapındaki en üst düzey bilimsel dergide yayımlanan bir makalede, deniz dolgusunda çökmelerin meydana geldiği, hem 40 bin kişilik stadyumun bulunduğu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin, hem de bu dev hastanenin ciddi risk altında olduğunu bilimsel olarak ortaya koymuştu.

Avrupa Uzay Ajansı’na ait uydudan alınan verilerden stadyumun bulunduğu bölgede yoğun çökme ve yükselme olduğu, bazı alanların yılda 9,7 milimetre çöktüğü bazı alanların ise yılda 3,9 milimetreye kadar yükseldiği tespit edilmişti.