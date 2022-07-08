AKP'li yönetici uyuşturucu operasyonunda tutuklandı, fotoğrafları şaşırtmadı

Son dönemde ortaya çıkan AKP'lilere yönelik uyuşturucu iddialarına bir yenisi daha eklendi.

A3 Haber'den Serdar Öztürk, AKP İzmir il yönetiminden Cenk Özen'in uyuşturucu suçlamasıyla tutuklanmasının hikayesini köşesine taşıdı.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

Tarih: Mayıs 2022.

Saat: 22.40.

Yer: İzmir Gürçeşme Caddesi’nde iki adres.

Güney Narko unsurları, bölgelerinde yaptıkları istihbarat çalışması sonunda bir adreste “uyuşturucu” satışı yapıldığını belirledi.

Gecikmesinde sakınca bulunan haller kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nda o gün nöbetçi bulunan savcının izniyle her iki adrese de baskın düzenlendi.

Belirlenen adreslerden işyeri olanda 32 adet uyuşturucu hap ve 0.52 gram metamfetamin bulundu.

İkinci adreste de 671 adet uyuşturucu hap.

Görevini yapmanın gururunu yaşayan narkotikçiler yasal işlemlerin tamamlanması için operasyonun geri kalanını Narkotik Büro’ya devretti.

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Peki İzmir narkotik polislerinin ele geçirdiği bu uyuşturucu maddeleri işyeri ve evinde yakalanan kim?

Şu anda İzmir Menemen T Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda “tutuklu” olarak yargılanmayı bekleyen ismin önemi ne?

İşte bu satıra kadar yazmadığım, bütün bu hikâyenin kahramanının adı Cenk Özen.

Peki kimdir bu Cenk Özen?

Cenk Özen, Kerem Ali Sürekli’nin 2019 yılında oluşturduğu AKP İzmir il yönetim kurulunda yönetim kurulu üyesidir.

İddialara göre AKP İzmir Milletvekili Cemal Bekle’ye çok yakın bir isim, aynı zamanda onun özel şoförlüğünü yapacak kadar “güvendiği” biridir.

AKP kaynaklarına göre Cenk Özen’in AKP İzmir il yönetim kurulu üyesi olmasını sağlayan da milletvekili Cemal Bekle’den başkası değildir.

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Suç işlediği iddia edilen pek çok kişinin AKP’li vekil, bakan ya da üst düzey yöneticilerle çekişmiş fotoğraflarına çok rastladım.

Elbette il yöneticisi konumuyla Cenk Özen’in de pek çok fotoğrafı var.

Onlardan yalnızca birini paylaşayım.

Son başbakan ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve AKP’nin eski bakanı Nihat Zeybekçi.

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