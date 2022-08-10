AKP’li yönetici jandarmaya, polise küfür yağdırdı 

Zonguldak’ta yol kontrolü yapan ekiplere çevirdikleri bir araçta bulunanlar tarafından hakaret ve küfür yağdırıldı.

Ekiplere küfür eden kişinin, Gökçebey Şoförler Odası Başkanı ve AKP Gökçebey İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Başlı olduğu iddia edildi. Söz konusu videoda Başlı olduğu ileri sürülen kişinin görevi başındaki jandarmaya, “Seni sürdürürüm” dediği duyuluyor. Başlı, yol kontrolü yapan polis ve jandarma ekiplerine "Ehliyetinin a.... k..."Adam gibi diyorum ki a..... s.....", "S.... git" diyen Başlı ve arkadaşları gözaltına alındı.