AKPli Yazıcı'dan Kılıçdaroğlu'na 'Nazi mahkemesi' yanıtı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Rize Valiliği ve Rize Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Burada gazetecilere konuşan Yazıcı, bir gazetecinin Gezi direnişi davası kararına yönelik tepkilerle ilgili sorusu üzerine, "Bu konuda söz söyleyenlerin çoğunun, Gezi olayları ismi altında verilen mahkeme kararının herhangi bir sayfasını okudukları kanısında değilim. Tartışmalı bir süreçte, o tartışmalı süreçler üzerinde mahkemenin ne kadar titiz, düzenli çalıştığını göz ardı ederek hüküm cümlesi kuruyorlar. Bunları çok doğru bulmuyorum" diye konuştu.

Yazıcı, CHP'nin "Nazi" söylemlerinin çok yanlış olduğunu da öne sürerek, şöyle devam etti:

"Çok yanlış bir söylem. Ne demek Nazi mahkemesi? Nazilerle bağlantılı bir ülkeye 'Nazi' demek onları tahkir ediyorken, Nazilikle hiç alakası olmayan yurdumuzdaki bir faaliyeti Nazilikle nitelemek kabul edilebilir bir şey mi? Bu çok sorumsuzca söylenen bir söylem diye düşünüyorum. İnsanların çok sorumlu davranması gerekiyor. Bu nereye gidiyor, ne getiriyor, ne götürüyor? Türkiye'ye sağladığı katkı ne? 'Ben bir şey söyleyeyim de ne olursa olsun' şeklindeki söylem tarzı, bana göre kaliteli bir siyaset tarzı değildir, hatta siyaset tarzı olamaz. Adalet, haklıya hakkını vermek, haksıza haddini bildirmektir. Halkın diliyle ifade ediyorum. Yargılama faaliyetleri bunun için yapılır. Sonuçta, süreçte aşamalar bitince bunun ne olduğunu açık seçik göreceğiz. Bittikten sonra bakarız, ederiz, bir yanlış, yanılgı varsa o zaman bunlar ifade edilebilir. Yargılama devam ederken bunları söylemenin doğru olmadığını düşünüyorum."