AKP'li Yazıcı'dan Kavala ve Demirtaş yorumu: AİHM kararını karşılayacak bir formül bulunmalı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına rağmen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tutuklu yargılanması hakkında konuştu. Yazıcı, "Yargılama sürerken konuşmayı yargıyı etkilememek için doğru bulmam. Ancak hep şuna inandım. Yargı mensupları gerekmedikçe iş yapmaz, gerekmeyen kararları vermez. Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yargılamasını kabul etmiştir. Bunun gereklerini karşılayacak bir formülasyon bulunmalıdır." dedi.

Hürriyet'ten Hande Fırat'a konuşan AKP'li Yazıcı, sunulan yeni seçim yasasının, AKP'nin oyları düştüğü için olmadığını iddia etti. Yazıcı, "Demokratik değerler, demokratik kriterler, egemenliğin millete ait olması göz önünde bulunduruldu. Siyasi partiler sandıkta yarışır. Şimdiden vekil sayısı artacak diye bir şey de söylenemez. Alacağı oy oranına bağlı olacak. Ancak tüm anketlerde birinci partiyiz" dedi.

AKP'den ayrılarak Millet İttifakı'na yakın olan siyasilere ilişkin olarak "Millet İttifakı çok dağınık ama bu bizim sorunumuz değil. Ben AK Parti’den gidenler için ‘Gittiler iyi oldu’ demem. Bütünlüğümüzü korumalıyız. Ama gittiler, insan gönlüyle ve istekle partisine bağlı olmalı. Çıkar için değil. AK Partiyi kuruluşundan beri hep birlikte bu hale getirdik. Yanlışımız varsa da düzeltiriz" dedi.