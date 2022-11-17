AKP'li Yazıcı'dan 'başörtüsü' teklifi ve erken seçim açıklaması

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı "başörtüsüyle" ilgili anayasa değişikliğine ilişkin soruları yanıtladı.

NTV'nin haberine göre Yazıcı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Anayasa teklifinin önümüzdeki hafta Meclis'e gelebilir ama henüz netleşmedi. Anayasa teklifinin referandumsuz şekilde destek alacağını düşünüyoruz. Anayasanın 24. ve 41. maddelerinde değişiklik öngörüyor. Anayasanın 41. maddesinin başlığında ailenin korunması aile birliği ve çocuk hakları aile birliğini yeni ilave ediyoruz ailenin korunması kavramını ilave ediyoruz. Aile birliği ancak kadın ve erkeğin evliliğinden oluşur. Buna karşı olan bir vatandaş olabilir mi?

Erken seçimi gerektirecek hiçbir olgu yok. Seçim inşallah 18 Haziran 2023'te yapılır.'

'400 milletvekilinin onayı olursa referandum gerekmez'

Anayasa değişikliği olduğu için 2 tur üzerinden görüşmeler yapılacak. En az 360 milletvekilinin kabul oyu ile referanduma gidilebilecek, 400 milletvekilinin onay vermesi durumunda ise referanduma gerek duyulmadan teklif kabul edilmiş olacak."