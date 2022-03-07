AKP'li yazar: Atatürk milli eğitimi 100 yıllığına ABD'ye devretti, anlaşma doluyor

AKP'li belediyelerin programlarına sık sık konuk olan, yazar Emine Şenlikoğlu bir programda Atatürk ve İnönü'nün, milli eğitimi 100 yıllık anlaşmayla ABD'ye verdiğini, anlaşmanın 2023'te biteceğini söyledi.

Emine Şenlikoğlu’nun yerel Edessa TV’de geçen Aralık ayında yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu. Emine Şenlikoğlu daha önce de "Ayağa kalkılmamalı" diyerek İstiklal Marşını da hedef almış, 2015 yılında da hem Erdoğan'ı hem de Gülen’i sevdiğini, ikisinin arasında kaldığını dile getirmişti.

'2023'te iktidara deist getirelim diye çalışma var'

Aynı ismin şimdi de Milli Eğitim üzerine söylediği sözler gündem oldu. Gerçek Gündem'in haberine göre Emine Şenlikoğlu programda, “Atatürk ve İnönü’nün Milli Eğitimimizi ABD’ye teslim ettiği anlaşma 2023’te doluyor. 2023’te iktidara ateist, deist getirelim diye yoğun bir çalışma var” ifadelerini kullandı.