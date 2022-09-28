AKP'li vekillerle ilgili çarpıcı detay: Erdoğan’ın talimatına rağmen…

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, TBMM’nin kapanmasının hemen ardından 2023 seçimleri için partisinin milletvekilleri, belediye başkanları ve il, ilçe teşkilatlarına “Sahada olun, halka dokunun” talimatına karşın sahadan “AK Partili milletvekilleri sahada yok” serzenişleri geldiği ifade edildi.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre parti yönetimine bu serzenişlerin özellikle “AKP’nin kalesi” olarak nitelendirilen il ve ilçelerden geldiği belirtilirken AKP'li kurmaylar, “İllerin, ilçelerin durumları tek tek not alınarak Erdoğan’a iletiliyor. Bu seçimler önceki seçimlerden farklı. Çalışanlar emeğinin karşılığını alacak çalışmayanlar ise yeniden aday gösterilmeyecek” değerlendirmelerini yaptı.

AKP'li vekiller daha önce sahadan yoğun tepki aldıklarını belirtmiş, konu çok sayıda habere de konu olmuştu. Yoksulluk ve kriz giderek artarken AKP'li vekillerin sahaya çıkamamasının nedenlerinden birinin gelecek olası tepkiler olduğu ifade ediliyor.