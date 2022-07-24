AKP'li vekillerin izlenimleri: Vatandaşlar yüksek fiyatlardan şikayetçi

AKP yönetimi ve milletvekilleri Kurban Bayramı’nda ve sonrasında yaptıkları ziyaretlerde özellikle büyükşehirlerdeki yüksek kira fiyatları sebebiyle gelen şikâyetleri dinledi.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, vatandaşların büyük bölümü hayat pahalılığı başlığı altında gıda ve akaryakıt fiyatlarındaki artışlardan şikâyet etti. Yurttaşlar ikinci olarak, yüksek kira artışları ve EYT’lilerin durumunu gündeme getirdiler.

AKP milletvekillerinin saha izlenimleri şöyle:

“AK Parti’nin sahadaki karşılığı önceye oranla daha iyi durumda. Özellikle temmuz zamları, buğday fiyatlarının açıklanması, 3600 ek gösterge, asgari ücret artışı gibi konulardan memnuniyet var. Arazi bizim beklediğimizden daha olumlu. Cumhurbaşkanı’na olan güven yüksek görünüyor. İbre yeniden AK Parti’ye dönmüş. Özellikle çiftçiler son 20 yılın en memnun dönemini yaşadıklarını dile getiriyor.

Yapılan ziyaretlerde prim gün sayısını doldurmalarına rağmen yaşlarını tamamlamadıkları için emekli olamayan, ancak ileri yaşta oldukları için iş de bulamayanların sıkıntılarını dinleyen milletvekilleri, 2023’ün ilk günlerinde bu problemin çözüleceğini anlattı."