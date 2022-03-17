AKP’li vekilin yeğeni 'FETÖ’den tutuklandı

Ankara Başsavcılığınca, "FETÖ’nün kamu kurumlarındaki güncel yapılanması" soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan isimler arasında AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi’nin yeğeni Ömer Şanverdi’nin de olduğu ortaya çıktı.

"FETÖ" mensuplarının saklandığı evlerin kirasını ödeyerek muhasebesini tutmakla suçlanan Şanverdi, mahkemedeki ifadesinde suçlamaları reddetti. Tutuklanan isimler arasında yer alan bir diğer dikkat çeken isim ise Tarım ve Orman Bakanlığı’nın eski İç Denetim Başkanı Rasim Sarıkaya oldu. Geçen Aralık ayında hakkındaki iddialar nedeniyle görevden alınan Sarıkaya daha sonra da açığa alınmıştı.