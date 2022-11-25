AKP'li vekilin eski savcı eşine uyuşturucu rüşvetinden hapis cezası

AKP Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek’in eşi emekli Savcı Faruk Sarıoğlu hakkında Cumhuriyet tarihinde tek operasyonda ele geçirilen en büyük miktardaki eroin dosyasından birine bakan meslektaşına rüşvet teklif ettiği iddiasıyla açılan davada karar çıktı.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Sarıoğlu'na önce 6 yıl hapis cezası verdi, cezasını rüşvetin teşebbüs aşamasında kalması ve sabıkasız geçmişini göz önünde bulundurarak 2 yıl 6 aya indirdi.

2016 yılında Erzurum'da düzenlenen operasyonda 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirildi. Yürütülen soruşturmada aralarında uyuşturucu madde ticareti yapan ve örgütün elebaşı olduğu iddia edilen Mehmet Zeki Fidan'ın da olduğu 6 kişi tutuklandı.

Soruşturma savcısı duruma tepki gösterdi

HalkTV'de yer alan habere göre, Mehmet Zeki Fidan’ın avukatı Oktay Bağatır ve Nejdet Altan Erzurum’a gelerek Savcı Faruk Sarıoğlu ile görüştü. Sarıoğlu bu görüşmeden sonra dosyaya bakan meslektaşı ile görüşerek bu avukatlarla görüşüp görüşemeyeceğini sordu. Soruşturmayı yürüten savcı bu duruma tepki göstererek konuyu başsavcıya bildireceğini söyledi.

2 yıl 6 ay hapis cezası

Faruk Saroğlu ilerleyen günlerde meslektaşının odasına giderek söz konusu dosya hakkında bilgi almaya çalıştı. Soruşturma savcısının şikayetiyle konu yargıya taşındı.

Faruk Sarıoğlu’nun yargılanmasına Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nde başlandı. Savcı Faruk Sarıoğlu’nun, “Görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, bir kamu görevlisine veya göstereceği bir başka kişiye menfaat sağlamaya çalıştığı” belirtilerek 4 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Sarıoğlu'na önce 6 yıl hapis cezası verdi, cezasını rüşvetin teşebbüs aşamasında kalması ve sabıkasız geçmişini göz önünde bulundurarak 2 yıl 6 aya indirdi.

Faruk Sarıoğlu hakkında yürütülen soruşturma devam ederken AKP’li vekil Emine Zeybek ile evlendi. Hâkim ve savcılığın siyasetten uzak olması gerektiğini düşünenlerden olduğunu aktaran Sarıoğlu emekli olmasının nedeninin yaptığı evlilik olduğunu savunmuştu.