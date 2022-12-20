AKP'li vekilden öneri: Hakarette siyasi yasağa karşı yasa değişikliği yapılabilir

AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, "hakaret" suçlarında siyasi yasağa karşı değişiklik yapılabileceğini söyledi.

Hürriyet yazarı Hande Fırat’a konuşan Çonkar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na YSK üyelerine "hakaret" ettiği gerekçesiyle verilen hapis cezasını ve kesinleşmesi durumunda uygulanacak siyasi yasağı değerlendirdi.

Çonkar, şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu kararı ile ilgili Türkiye’de yasal bir çerçeve var. Ancak tabii ki bu yasal çerçevenin kendi işleyişi içinde müdahaleden uzak, siyasi bakış açısına yönelmeden karar vermesini bekleriz. Bu durumda birinci derece mahkemede bir sorun varsa üst mahkemede değerlendirilir ve mutlaka hak yerini bulur.

Yasalarımızda bu tarz suçtan siyasi yasaklı hale gelinmesi konusu da doğru bulunmuyorsa tüm partiler bir araya gelerek, bir yasa değişikliği ile konuyu yeniden değerlendirebilir. Bu benim şahsi görüşümdür. Ben parti büyüklerimle bunu paylaşırım, onlar da doğru bulurlarsa uygun çağrıyı yaparlar. Bu siyasetin normalleşmesi için de bir ihtiyaçtır."