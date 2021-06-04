AKP'li vekilden kadına şiddet tespiti: Allah vergisi bir duygu!

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu’nda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a seslenen AKP Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, şiddetin “Allah’ın insana verdiği bir duygu” olduğunu savunarak “Şiddetin eğitilmesini belki konuşmak lazım” dedi.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre; TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu, önceki gün AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık başkanlığında toplandı. Toplantıya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katıldı.

Burada Bakan Selçuk’a soru sormak için söz alan AKP Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, şiddetin “Allah vergisi bir duygu” olduğunu savunarak “Şiddet Allah’ın insana verdiği bir duygu, özellik, düşünce vesaire. Şiddetten yalıtılmış bir dünya düşünsek de uygulayamayız” dedi.

Bunun üzerine Bakan Selçuk da “Aslında şiddet nötr bir enerjidir. Siz o enerjiyi nereye sevk ederseniz onun hayrına çalışır. Yani biz bunu atölyede yönlendirirsek, sevk edersek o enerji, dışarıya bir saldırganlık olarak gitmez. O, bir spor olarak gider, bir sanatsal eylem olarak hayata geçer. Dolayısıyla oradaki enerji nötr. Yani nereye sevk ettiğimize bağlı, bu da eğitimle çok alakalı” karşılığını verdi.