AKP'li vekilden itiraf: Vatandaş haklı, her yerde yangın var

Hayat pahalılığı ve yurttaşların yaşadığı sorunlar bir AKP'li tarafından da itiraf edildi.

AKP Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, “Vatandaşımızın serzenişleri haklı. Haklı buluyorum. Bu yangın her yerde var. Biz de bu ülkenin vatandaşıyız. Biz de bu yangını yaşayanlardanız. Biz de bizzat tüketiciyiz inşallah bunlar aşılacak" derken, "Bu hususta ben de asgari ücrette bir artış olması gerektiğini düşünüyorum. Sanım Temmuz- Ağustos gibi bakanımız ve hükümetimizde o yönde bir açıklama yaptı. Sanki Ağustos gibi olabilir” ifadesini kullandı.