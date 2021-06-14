AKP'li vekilden itiraf gibi sözler: 'Sağlığın iyi yönetilemediğini görüyorum'

Şehrin sağlık sistemindeki mevcut durum nedeniyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan şikayetçi olan AKP'li Fakıbaba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda konuyla ilgili 2 yıldır Bakan Koca'yı anlatmaya çalıştığını ama bunda başarılı olamadığını dile getirdi.

Fakıbaba şu ifadeleri kullandı:

"Fakıbaba, Şanlıurfa'da sağlık sisteminin Eski bir Başhekim ve Genel Cerrahi Uzmanı olarak Şanlıurfa'da Sağlığın iyi yönetilemediğini görüyorum. Bunu 2 yıldan beri sayın Bakanımıza anlatmaya çalışıyorum. Ancak başarılı olamadım. Bu sefer sayın Bakanımızın Şanlıurfa'daki Sağlıkla ilgili problemleri çözeceğine inanıyorum."