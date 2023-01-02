AKP'li vekilden istismar açıklaması: 'Altı yaşındaki çocuğu da kimse başına bela almaz'

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu ve "onursal" başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G’yi altı yaşında 'evlendirmesi' ve H.K.G'nin istismara maruz bırakılmasına ilişkin konuşan AKP Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı, “Hayır altı yaşındaki çocuğu da kimse başına bela almaz yani” dedi.

Atçı, Tv1 Kayseri isimli Youtube kanalında yayımlanan programa konuk oldu. Programda sunucu İsmail Şahin, söz konusu istismarı 28 Şubat süreciyle ilişkilendirerek "Bu iş gerçekten var mı, yok mu? Elbette yargı ortaya çıkartacak ama bir taraftan da bu ülke 28 Şubat sürecini yaşadı. Aczmendiler diye bir grup ortaya çıktı. Müslüm Gündüz, Fadime Şahin, Ali Kalkancı gibi figüranlar ortaya çıktı. 6 yaşındaki evliliği duyunca ben, direk aklıma bu oyunlar geldi. Elbette ki siz AK Parti milletvekili olarak hukukçu kimliğiniz ve bir anne olarak böyle bir evliliğin olabileceğine inanıyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti Yasası bunlara izin vermiyor zaten ama ne oluyor, siz bu olayı nasıl yorumluyorsunuz" dedi.

'Altı yaşındaki çocuğu da kimse başına bela almaz'

Atçı ise Şahin'in kendine yönelttiği soruya şu cevabı verdi:

"Bence hiçbir anne-baba 6 yaşındaki çocuğunu evlendirmez. Hayır 6 yaşındaki çocuğu da kimse başına bela almaz yani. Eğer bozuk bir fıtrat yoksa burada bir hastalık yoksa, normal koşullarda bir anne-baba evlendirmeyi geç, çocuğunu hiç kimseye emanet etmez. Başka bir ailede 6 yaşında, 5 yaşında, 10 yaşındaki bir çocuğu başına bela çünkü. Çocuk yani. Böyle bir şey olmamalı. Böyle bir şeyi insanın aklı almıyor. Böyle bir şey olmuş mu, olmamış mı? Bu konuda yargı mutlaka bu işi takip ediyor. Devletin kurumları olayı sahiplenmiş bir şekilde çalışıyor. Dolayısıyla bu çok dar kapsamlı bir şeydir yani. Bir kişidir, iki kişidir, beş kişidir. Böyle bir şeyi bu topluma mal etmek veya belli bir kesime mal etmenin de çok ciddi bir haksızlık olacağını düşünüyorum. İnsan doğasının ve hafsalasının almayacağı bir şey. Dehşet verici bir şey. Böyle bir şey yapıldıysa mutlaka yapanlar cezasını çekmeli. Her iki taraf da çekmeli ve asla böyle bir şeye de müsaade edilmemeli."

'Karşı taraf sinekten yağ çıkarmaya çalışıyor'

Sunucu Şahin, Atçı'nın sözlerinin üzerine "Sanki buradan bu evliliklere AK Parti izin veriyormuş gibi bir algı oluşturmaya çalışıldı" dedi.

Atçı ise "Böyle bir şey mümkün değil. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir algıya bu millet pabuç bırakmaz. AK Parti'nin yaptığı o kadar çok şey var ki. Yapılan, edilen, Türkiye'nin nereye geldiğini vatandaşlar görüyor. Cumhurbaşkanımız her gün kaç tane proje açıklıyor, insana dokunan neler yapılıyor bu ülkede. Dolayısıyla vatandaşın böyle bir algıya pabuç bırakacağını zannetmiyorum. Tabi siyaset Türkiye'de kıran kırana yapılan bir mücadele. Nitekim karşı taraf deyim yerindeyse sinekten yağ çıkarmaya çalışıyor. Çıkarmaya çalışır. Nitekim günümüz dünyası da algı dünyası. Algı operasyonları yapılabilir ama bundan bir netice çıkmaz. Vatandaşımızın feraseti bu noktada devreye girer" diye konuştu.