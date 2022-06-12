AKP'li vekilden akıl almaz yorum: 'Maaşlar bütçeye yük'

Sağlık emekçilerinin ek ödemelerini, inceleme heyetlerinin inisiyatifine bırakacak düzenleme görüşmelerinde AKP’li Uğur Aydemir’in, ‘‘Memur maaşları da bütçeye yük’’ sözleri tepki çekti.

Şehir Hastaneleri'nin inşaatlarında firmalara ödenen paraların bütçeye oluşturduğu ek yükten bahsedildiği esnada söz alan AKP'li vekil "Şehir Hastaneleri bütçede yük ise memur maaşları da yük" dedi.

Uğur Aydemir konuya ilişkin: "Şehir hastanelerinin tabii ki mutlaka bütçeye bir yükü var, her şeyin bütçeye bir yükü var. Memur maaşlarının var yani aklınıza ne geliyorsa devletin ödediği her şeyin bütçeye bir yükü var ama bu, yük getiriyor demek, devletin diğer işlemleri, diğer işleri yapmayacağı anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.