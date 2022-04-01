AKP’li vekil Yunus Kılıç, şeker zammından muhalefeti sorumlu tuttu

TBMM Genel Kurulunda konuşan TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı, AKP Kars Milletvekili Yunus Kılıç, Türkiye’nin, şekerde rahatlıkla kendi kendine yeten bir ülke olduğunu söyledi.

Sahada ticaret ahlakına uymayan, piyasayı bozucu faaliyetlerin yaşandığına dikkati çeken Kılıç, “Devlet sair zamanlarda ticaretin rahat yürütülebilmesi için sürekli vatandaşın üzerinde bir sopa tutmaktan uzak durur ama sıkıntılı zamanlarda, enstrümanlarını sahaya sürer ve denetlemelerini yapar, piyasayı da düzenler. Şu anda tam da bunu yapıyoruz ve devlet kendi enstrümanlarını kullanıyor, sahada şeker fiyatları düşmeye başladı.” değerlendirmesini yaptı.

Kılıç, muhalefeti kastederek, “Siz, sosyal medyadaki goygoyculuğa buradan ve diğer alanlardan destek vermeseniz şeker fiyatları çok kısa zamanda normale gelecek ve vatandaşın cebinden daha az para çıkacak. Bugün yaptıklarınızla bile vatandaşın cebinden daha fazla para çıkmasına sebep oluyorsunuz. Lütfen, istirham ediyorum, yapmayın bunu.” tepkisini gösterdi.

Sataşmadan söz alan CHP Grup Başkanvekili Özkoç, “‘Şeker fiyatları düşmeye başladı’ dediğin gün şeker fiyatlarına yüzde 31 zam gelmiş. Böyle bir şey olur mu?” dedi. CHP’li Vecdi Gündoğdu da “Onu bile bize bağladınız ya, helal olsun. Siz giderseniz her şey normalleşecek, merak etmeyin” cevabını verdi.