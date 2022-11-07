AKP'li vekil: Yeni bir çözüm süreci olabilir

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve beraberindeki AKP heyetinin anayasa teklifi kapsamında Meclis'te siyasi parti gruplarına ziyareti kapsamında HDP'yi de ziyaret etmesinin ardından AKP Şanlıurfa milletvekili Mehmet Ali Cevheri'den "HDP legal bir partidir. Onların desteğine ihtiyacımız var" açıklaması gelmişti.

Cevheri yeni bir çözüm sürecinin başlayabileceğini de ileri sürdü.

Medyascope'un ziyaretle ilgili “Yeni bir çözüm süreci mi başlıyor?” şeklindeki sorusuna yanıt veren Cevheri “Şimdi tabii, neden olmasın? Uzatılan bu eli HDP değerlendirirse, bu anayasa çalışmasına müspet manada destek verirse…" dedi.

Cevheri açıklamasına şöyle devam etti:

"HDP’nin sorunu, Türkiye partisi olup olmaması. Biz arzu ediyoruz ki; HDP, Türkiye partisi olsun, terör ile arasına bir mesafe koysun. Bizim AK Parti olarak bir duruşumuz ve çizgimiz vardır. Dolayısıyla ülkenin birliği bütünlüğü noktasında, gönderde Türk bayrağının dalgalanması noktasında hassasiyetimiz var. Bu, bizim kırmızı çizgimiz ve hiçbir zaman taviz vermeyiz. Dolayısıyla ben düşünce olarak AK Parti’de siyaset yapan ve şeref ile bu görevi yürüten bir insanım. Irki manada siyaset yapan partilerle benim uzaktan yakından bir ilgim yoktur. Onu da özellikle belirteyim. Dolayısıyla inanç, düşünce ve fikir olarak benim düşüncelerimi ve fikirlerimi savunun bir parti olduğu için ben AK Parti’deyim."