AKP'li vekil tepki mesajı paylaştı, sağlık müdürü görevden alındı

AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın sosyal medya üzerinden eleştirdiği il sağlık müdürü görevden alındı.

Fakıbaba'nın mesajları sonrası Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş'un görevinden alındığı ve yerine Ankara İl Sağlık Müdürü Şanlıurfalı Mehmet Gülüm'ün atandığı öne sürüldü.

Fakıbaba, "Şanlıurfa'da sağlık sisteminin Eski bir Başhekim ve Genel Cerrahi Uzmanı olarak Şanlıurfa'da sağlığın iyi yönetilemediğini görüyorum. Bunu 2 yıldan beri sayın bakanımıza anlatmaya çalışıyorum. Ancak başarılı olamadım. Bu sefer sayın bakanımızın Şanlıurfa'daki sağlıkla ilgili problemleri çözeceğine inanıyorum" demişti.