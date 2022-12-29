AKP’li vekil soru soran muhabiri azarladı

AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı ziyaret etti. Yapılan toplantıda Nazilli'ye yapılması planlanan projelere karşı çıktığı iddia edilen AKP Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, diğer milletvekillerinin tepkisiyle karşılaştı. Tepkilerin ardından sosyal medya hesabından “İt ürür, kervan yürür” paylaşımı yaptı.

Paylaşımı sormak isteyen Manşet Aydın gazetesi muhabirini azarlayan Erim, "Bir şey sorma bana, bir şey sorma. Ben hiçbir projeye karşı çıkmadım, bilip bilmeden konuşma. Seninle ne alakası var, niye alınıyorsun üzerine. Yarası olan gocunur” cevabını verdi.