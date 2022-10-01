AKP'li  vekil: Önüne gelen 'gazeteciyim' deyip orta yere çıkamamalıdır

AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, gazeteciliğin tanımına el attı.

"Bir 'gazeteci milletvekili' olarak benim de bir teklifim var; gazetecilik mesleğinin tarif edilebilir bir hale getirilmesi lazım. Önüne gelen 'gazeteciyim' deyip orta yere çıkamamalıdır" diyen Aydemir, "Öyle olduğu zaman değme teröristler gazeteci kimliğini alarak sırt çantasını patlatıyor ve sonuç olarak şehitler veriyoruz. Bu durum, mesleğe leke getiriyor. Bunun önüne geçilmesinin yolu, gazeteci kimliğinin kanunen yasal olarak tarif edilmesidir, bir kimlik verilmesidir. Bu kimliği kullananların dışında hiç kimsenin o gazeteci etiketini kullanmaması gerekir. Parlamento, behemehal bunu bir düzene sokması lazım" ifadesini kullandı.