AKP'li vekil Mücahit Arınç'tan Sedat Peker çıkışı: Gereğinin yapılması elzemdir

AKP İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç, TV5 yayınında gazeteci Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtladı.

Peker'in iddialarına ilişkin konuşan Arınç, "Türkiye'nin gündemine gelen her konuyu takip ediyoruz. Bu iddialarla alakalı iki şey var. Birincisi şu; iddianın sahibi kim, bunu neden yapıyor ve ne yollarla yapıyor? Bu tartışılacak bir konu, doğru bulunmaması gereken bir yöntem. Bel altı veya farklı şekillerle bazı iddiaların dile getirilmesi kim için olursa olsun hoş değil. Ama iddialar veya bu iddiaların ciddiyeti, gerçekliğiyle alakalı bir durum varsa acilen soruşturulmalı ve gereğinin yapılması elzemdir" dedi.

Arınç, "Kimsenin doğru bir mekanizma içinde yanlış yapıp, halel getirip tabiri caizse temiz bir süte siyah karıştırması çekilecek bir şey değil. Bu devletin malı, kendine ayrıcalık yaratma, hangi iddiayla alakalı olursa olsun varsa bir gerçekliği gereğinin yapılması lazım" ifadesini kullandı.