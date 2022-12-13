AKP'li vekil LGBT'leri hedef aldı: 'Sapkın ve sapık ilişkiler güvenliğimizi tehdit etmektedir'

TBMM’de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2023 bütçesinin görüşüldüğü sırada AKP Grubu adına söz alan AKP Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, LGBT'leri hedef aldı.

Kavuncu, "Tarih boyunca kadını ana olmaktan, erkeği baba olmaktan uzaklaştıracak sapkınlıklar, fıtrata ve yaratılışa aykırı ve sapıklık olarak kabul edilmiş; bütün inançlar tarafından reddedilmiş hem de lanetlenmiştir" dedi.

Kavuncu'nun konuya ilişkin sözleri şöyle:

"Son zamanlarda sözde insan hakları savunucusu özde maskeli, küreselci insanlık düşmanları, kadının şiddete karşı korunması maskesiyle kadını ve erkeği kendi biyolojik kimliklerinden koparılarak ortadan kaldırılmasına yönelik küresel ölçekli bir saldırıyla karşı karşıyayız. Bütün insani ve ahlaki değerler hiçe sayılarak; toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet özgürlüğü gibi kavramlarla topluma servis edilen sapkın ve sapık ilişkiler gerçek beka meselemiz olan aile ve nesil güvenliğimizi tehdit etmektedir. Aile huzurdur, aile mutluluktur, aile güvendir. Aile hem kadının hem erkeğin en güvenli kurum ve limanıdır.

Ayrıca ailenin, nesli muhafaza etmek gibi önemli ve vazgeçilmez bir görevi de vardır. Dolayısıyla aile ve nesil güvenliğimiz, en az can ve mal güvenliğimiz kadar değerlidir ve dokunulmazdır. Bu sebepten dolayı tarih boyunca kadını ana olmaktan, erkeği baba olmaktan uzaklaştıracak sapkınlıklar, fıtrata ve yaratılışa aykırı ve sapıklık olarak kabul edilmiş; bütün inançlar tarafından reddedilmiş hem de lanetlenmiştir. Her türlü hastalıklı yapılardan ailemizi ve neslimizi korumak, en başta devletimiz, ilgili kurum ve kuruluşlarımız olmak üzere biz milletvekillerinin asli ve öncelikli görevidir."