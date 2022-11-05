AKP'li vekil Fakıbaba'ya 'münafık' dedi, A Haber paylaşımını sildi

AKP’den istifa eden eski bakan ve milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba 20 Ekim’de hem AKP’den hem de milletvekilliğinden istifa edip, Meral Akşener’in genel başkan olduğu İYİP'e katılmıştı.

Gerçek Gündem'in haberine göre, dün A Haber’e konuk olan AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, Şenyaşar ailesini "terörist olmakla" suçladı.

Yıldız, yaşanan olaya tepki gösteren ve İYİP'e geçen eski AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’yı da canlı yayında hedef alarak "Siyasi münafık" dedi.

A Haber Twitter hesabından Yıldız’ın sözlerini paylaştıktan sonra sildi. A Haber’in sildiği paylaşım şöyle:

Ne olmuştu?

Urfa’nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde AKP Urfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınlarının saldırısı sonucu Şenyaşar ailesinden 3 kişi katledilmişti.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, gizlilik kararı bulunan hastanede yaşanan cinayetlere ilişkin ikinci soruşturmayı 4 yıl sonra tamamlamıştı. Başsavcılık, aralarında Yıldız’ın kardeşi ve yeğenlerinin de bulunduğu 19 kişi hakkında iddianame düzenlemişti.