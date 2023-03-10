AKP'li vekil Erdoğan'la görüştü, 'affını' istedi

Seçim tarihinin netleşmesiyle birlikte partilerde milletvekili listeleri için hazırlıklar başladı. AKP'de bakanların bir önceki seçimlerde olduğu gibi liste başı yapılacağı ve "üç dönem" kuralına takılan 72 ismin aday gösterilmeyeceği belirtiliyor.

Milletvekilleri arasından yeniden aday gösterilmemeyi talep edenlerin de olduğunu aktaran Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, AKP İstanbul Milletvekili Erol Kaya'nın da bu isimlerden olduğunu duyurdu:

"AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, 15 yıl Pendik Belediye Başkanlığı yapmıştı. Yüzde 30’la aldığı Pendik Belediye Başkanlığı’nı üç dönemin sonunda yüzde 50’yle bırakmıştı. AK Parti’de bir dönem yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı da yaptı. Deneyimli bir siyasetçi. Dava şuuru yüksek bir isim. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşüp affını istedi. Erol Kaya partide kan değişimi için üç dönem kuralını destekliyor. 'Siyasette şerefle taşıdığım bir süreç yaşadım. AK Parti’nin Cumhurbaşkanı’mız Erdoğan’ın liderliğinde yazdığı başarı hikâyesinde, bu partinin bir mensubu olarak katkı vermiş olmak benim için bir onurdur' dedi."