AKP'li vekil Cübbeli Ahmet'i Diyanet'e şikayet etti

İsmailağa Cemaati’nin önde gelen isimlerinden Cübbeli Ahmet lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü’nün yaptığı açıklamalar tartışılmaya devam ediliyor.

AKP İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, yazdığı bir mektupla Cübbeli Ahmet’i, Diyanet İşleri Başkanlığı’na şikayet etti.

Ayrım, sosyal medya hesabından paylaştığı mektubuna, şu notu düştü:

“Son günlerde Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet “olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü ‘nün Milli birlik ve beraberliğimize zarar verecek açıklamalarını şiddetle kınıyorum. Konu ile ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş’a hassasiyetimizi belirtir yazıyı gönderdim."

Cübbeli Ahmet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Caferileri hedef almıştı. Caferilerin İran ajanı olduğunu ileri süren Cübbeli Ahmet, Diyanet ve Milli Eğitim Bakanlığı’nı eleştirmişti.

Cübbeli Ahmet özetle şunları söyledi:

“Türk devleti adına dertleniyor, ama hâlâ bu devleti savunduğunu söyleyenlerden bazısı bu tehlikeyi göremiyorsa hatta Diyanet, Caferi İlmihali adı altında kitap basarak bu ateşe benzin döküyorsa ve Milli Eğitim kitapları Caferiliği beşinci hak mezheb olarak gösteriyorsa artık sözün bittiği yere geldik demektir. Bu husûsta ya hıyânet devreye giriyor veya gaflet ve dalâlet sebebiyle bu yanlışlara imza atılıyor.

Biz de bu vesîleyle bizi yönetenleri ve özellikle hâlen mevcudiyetini koruduğunu umduğumuz derin devlet erkânını vatanımızı bu İran Şia’sının ve Caferilik adı altında İran ajanlığı yapan ecdad düşmanlarımızın tehlikesinden korumaları hatta vuku bulan birçok zararlardan kurtarmaları husûsunda teşvik ediyor ve milyonlar adına onlardan ricacı oluyoruz.

Üçüncü tehlike olarak da Selefi Vehhâbi hareketlerinin İslâm’a ve vatanımıza vereceği zararı 13 sene evvel sözkonusu etmiştik. Maalesef bizim bu uyarılarımızdan kısa bir zaman sonra Işid adı altında büyük bir tehlike baş göstermiş, Yahudi ve İngiliz tarafından ortaya sürülen bu terör örgütü Suriye’nin ve Irak’ın parçalanmasına sebebiyet vermiştir ve hâlen vatanımız için büyük bir tehlike olmaya devam etmektedir ki biz birkaç Cnn ve Habertürk’te yaptığımız bu tehlikeye tekrar dikkat çektik ve bu husûsta davet edilince emniyet mensuplarımıza gidip ifadeler verdik. Biz ancak bu kadar yapabiliyoruz, yetkililerimizden bu husûsta uyanık olmalarını tale ediyoruz.”