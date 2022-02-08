AKP'li vekil Cübbeli Ahmet'i Diyanet'e şikayet etti

İsmailağa Cemaati’nin önde gelen isimlerinden Cübbeli Ahmet lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü’nün yaptığı açıklamalar tartışılmaya devam ediliyor.
AKP İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, yazdığı bir mektupla Cübbeli Ahmet’i, Diyanet İşleri Başkanlığı’na şikayet etti.
Ayrım, sosyal medya hesabından paylaştığı mektubuna, şu notu düştü:
“Son günlerde Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet “olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü ‘nün Milli birlik ve beraberliğimize zarar verecek açıklamalarını şiddetle kınıyorum. Konu ile ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş’a hassasiyetimizi belirtir yazıyı gönderdim."
Cübbeli Ahmet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Caferileri hedef almıştı. Caferilerin İran ajanı olduğunu ileri süren Cübbeli Ahmet, Diyanet ve Milli Eğitim Bakanlığı’nı eleştirmişti.
Cübbeli Ahmet özetle şunları söyledi: