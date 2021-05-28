AKP'li vekil Çamlı yine Süleyman Soylu'yu hedef aldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'e verilen koruma polisine ilişkin kendini aklamak için Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan'ı hedef almıştı.

Soylu'nun bu hamlesine Çalışkan'dan "sert" yanıt gelirken, AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, sosyal medya üzerinden Mustafa Çalışkan'a destek mesajı paylaştı.

Çamlı, "Emperyalist bir darbe girişimi olduğu açık olan, 15Temmuz ihaneti akşam ilk saatlerden itibaren meydanlarda olduğuna şahidim... O geceye ait birkaç resmi olsa da albüm çıkar mı bilmem..." dedi.

Külünk, geçtiğimiz günlerde Metin Külünk-Soylu geriliminde de Külünk'e destek açıklaması yapmıştı.