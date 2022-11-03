AKP'li vekil: Çalındığını görmedim, duymadım...

AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, TBMM'de basın açıklaması yaptı.

Burada açıklamada bulunan Yayman, 'Polis Akademisi Polis Eğitimi Merkezi 6'ncı Dönem Mezuniyet Töreni'nde AKP'nin geçtiğimiz hafta düzenlediği 'Türkiye Yüzyılı' programına yazılan ve seçim kampanyası şarkısı olarak nitelendirilen şarkının polisler tarafından okunduğunu görmediğini, duymadığını iddia etti.

Yayman, "AK Parti’nin seçim müziği değil, Cumhur İttifakı’nın Türkiye Yüzyılı sunumunda çalınan bir müzik. Ben bu müziğin polis bandosunda çalındığını görmedim, duymadım” dedi.