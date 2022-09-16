AKP'li Ünal: Sanki gençler Avrupa'ya gitmek istiyor gibi algı oluşturuyorlar

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Aksu TV canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Ünal, Türkiye'nin şu anda dezenformasyona maruz kalan ülkeler sıralamasında yüzde 49 ile ilk sırada olduğunu öne sürdü.

Ünal, son yapılan düzenlemelerle tekrar kamuya dönmek üzere 5 bin doktorun başvuru yaptığını iddia ederek "Avrupa'dan insanlar kışı geçirmek için Türkiye'ye gelme planları yaparken içeriden birileri sanki gençler Avrupa'ya gitmek istiyor, oralar güllük gülistanlıkmış gibi algı oluşturmaya çalışıyorlar" dedi.

Ünal şunları söyledi:

"Biz İzmir'i Yunanlardan kurtardık öyle değil mi? Çok büyük bir katliam yaptılar. Yunanlar, sivil masum insanları acımazsızca katlettiler İzmir'i yaktılar ve bugün Yunanistan ile büyük bir gerilim yaşıyoruz adalar üzerinden. Son derece haklı olduğumuz halde. Biz Yunanistan ile bu gerilimi yaşarken bizim büyükşehir belediye başkanımız çıkıyor Yunanistan'a tek bir kelime etmiyor, dönüp ecdada Osmanlıya her türlü hakareti ediyor üzerine gidildiğinde de diyor ki 'ben bunu Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'undan aldım' o zaman biz ona nutuktan bir cümle hatırlatalım Mustafa kemal Atatürk nutukta diyor ki; "Şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edenler olabilir" çok net değil mi? Yani bugün bunlar şahsi menfaatlerini müstevlilerin ister ona sömürgeci deyin, işgalci deyin ne derseniz deyin onların siyasi emelleriyle birleştiren bunlar değil mi?"