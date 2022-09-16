AKP'li Ünal: Fenomenleri yurt dışına gönderip propaganda yaptırıyorlar

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Türkiye'de bir kesim sosyal medya fenomeninin İngiltere, Almanya, Belçika, Hollanda ve Amerika gibi ülkelere gönderildiğini, gittikleri ülkelerde her şeyin ne kadar güzel olduğunun anlattırıldığını, "Türkiye bir mühendis kaybetti", "Almanya şunu kazandı" gibi ifadeler kullandırıldığını iddia etti.

Ünal, yerel Aksu TV canlı yayınında gazeteci Kurtuluş Şükür'ün moderatörlüğünde gazeteciler, Bekir Doğan, Mehmet Taş ve Mustafa Alyaz'ın sorularını yanıtladı, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Doğan'ın internet medyası düzenlemesine yönelik sorusunu yanıtlayan Ünal, internet medyasını da içerisinde barındıran Dezenformasyonla Mücadele Kanunu'nun TBMM tatile girmeden çıkarılmasının hedeflendiği ancak ekim ayına sarktığını söyledi.

Türkiye'de bir kesimin yurt dışına sosyal medya fenomenlerinin İngiltere, Almanya, Belçika, Hollanda ve Amerika gibi ülkelere gönderildiğini aktaran Ünal, söz konusu fenomenlere gittikleri ülkelerde her şeyin ne kadar güzel olduğunun anlattırıldığını, "Türkiye bir mühendis kaybetti", "Almanya şunu kazandı" gibi ifadeler kullandırıldığını söyledi.

Ünal, son yapılan düzenlemelerle tekrar kamuya dönmek üzere 5 bin doktorun başvuru yaptığını söyleyerek, "Avrupa'dan insanlar kışı geçirmek için Türkiye'ye gelme planları yaparken içeriden birileri sanki gençler Avrupa'ya gitmek istiyor, oralar güllük gülistanlıkmış gibi algı oluşturmaya çalışıyorlar." dedi.