AKP'li Turan'dan, İmamoğlu'na '74 KM' yanıtı: Google Maps’ten buldum

Canlı yayında soruları yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan'ın, tatil yaptığı sırada "Sayın Başkan havalimanına 74 kilometre mesafedesiniz. Uçağa binip derhal İstanbul'a gelemiyor musunuz" tweetine tepki gösterdi.

İmamoğlu, "Twitter'dan bildirim düştü... Bakın yemek sonrası bir masada oturuyoruz, yan tarafta da otelin sahibi. Döndüm, 'Beyefendi bu otel havalimanına kaç kilometre?'. '74' dedi. Benim hangi otelde kaldığımı nereden biliyor? 74 kilometre olduğu bilecek kadar detaya nasıl hakim?" diye konuştu.

Turan: Mağdurum da mağdurum delisi...

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'dan Ekrem İmamoğlu'nun sözlerine yanıt geldi. Twitter'dan paylaşım yapan Turan şu ifadeleri kullandı "Mağdurum da mağdurum delisi @ekrem_imamoglu kendince yine bir mağduriyet bulmuş! Şaka gibi. Kaldığı otelin haber yapılma saati: 16.53 Benim attığım tweetin saati: 21.45 Yok takip ediyormuşum! Yok 74 km’yi nerden bulmuşum? Google Maps’ten buldum! Komik bile değilsin, zavallı..."