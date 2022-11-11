AKP'li Turan'dan eşiyle dans eden İmamoğlu'na: 'Bu densizliğe isyanım var'

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'deki ziyaretleri kapsamında, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Merkezi açılışı ve Spor Bilimleri Fakültesi binası temel atma törenlerine katıldı.

Törenlere Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AKP Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ilçe ve belde belediye başkanları ile davetliler katıldı.

Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turan, "Atatürk'ün anıldığı günde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Kongre Merkezinde eşiyle beraber dans etmeyi ve eğlenmeyi tercih ettiğini" söyledi.

'10 Kasım’da eşiyle dans etmeyi, eğlence yapmayı adeta görev bildi'

Turan, şunları kaydetti:

"Dün üzülerek gördük. Bir büyükşehrimizin belediye başkanı maalesef yas günü olan, matem günü olan, siyahları giyindiğimiz özel bir gün olan 10 Kasım’da eşiyle dans etmeyi, müzik içerisinde eğlence yapmayı adeta görev bilerek bir adım attı. Söylemeden geçemeyeceğim. Bu dansı o değil de ben yapsaydım, bu dansı o değil de bir AK Partili belediye başkanı yapsaydı, polemik mi istersiniz, manşetler mi istersiniz?

Günlerce Türkiye bunlara boğulurdu. Ama 10 Kasım'da eşiyle dans eden bir belediye başkanını hiçbir basın kuruluşu eleştirmedi. Buna isyanım var. Bu münasebetsizliğe, bu densizliğe isyanım var. O yüzden diyorum ki, Atatürkçülük 10 Kasım’da dans ederek değil, onun emanetine göğüsleyerek, omuzlayarak, cumhuriyetimizi ayağa kaldırarak olur." (AA)