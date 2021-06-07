AKP'li Turan: Hatamız eksiğimiz vardır, bunları temizleriz

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'nin Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili Meclis'te araştırma komisyonu kurulması çağrısına yanıt verdi.

Turan AKP iktidarları döneminde çeteler ile mafyanın manşetlerden indiğini savunarak "Ama insanız hatamız vardır eksiğimiz vardır, bunları temizleriz. Ama Meclis’imizin alet edilmesini doğru bulmuyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili iddialar hakkında Meclis'te acil araştırma komisyonu kurulması çağrılarına ise Turan "AK Parti'nin hatası varsa gereğini AK Parti yapar" diye yanıt verdi.

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında konuşan Bülent Turan, CHP'yi hedef alarak "Bir ana muhalefet partisi yani iktidara en yakın partinin düştüğü rol, FETÖ’nün sözcülüğüdür" dedi.

Soylu'nun dile getirdiği, Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi iddiasıyla ilgili ise Turan “Hukukun gereği neyse yapmak lazım 10 bin dolar ya da başka bir şey elde ne varsa ortaya konulmalı" diye konuştu.

Bülent Turan şunları söyledi:

"Meclis; kendi gündemine hâkim olan, ne yaptığını bilen bir kurum. Biz Meclis’imizi, mafya liderlerinin gündemiyle değerlendirmeyiz. Toplumun tüm dertleri derdimiz, merakları merakımız. Yanlış yapan varsa ayıklamak bizim görevimiz. AK Parti’yi 20 yıldır iktidar yapan en büyük özellik, halkına rağmen iş yapmamasıdır. Hatasını görmesidir. AK Parti’nin hatası varsa gereğini AK Parti yapmak durumundadır, yaparız ama Meclis’imizi bir adamın ekran karşısındaki konuşmalardan yola çıkarak belirlemenin doğru olmadığı kanaatindeyim.

Muhalefet yapmak, bir mafya babasının argümanlarını taşımak değildir. Muhalefet; dedikodunun, hakaretin karşılık bulacağı bir yer değildir. Biz Sayın Kılıçdaroğlu’nun 17 Aralık’ta oynanmış ses kayıtlarının nasıl CHP grubunda izletildiğini üzülerek gördük. Bir ana muhalefet partisi yani iktidara en yakın partinin düştüğü rol, FETÖ’nün sözcülüğüdür. Şimdi de geldikleri yer, bir mafya babası diye adlandırılan kişinin kasetlerinden başka gündemleri olmaması vahim tabloyu ortaya koyuyor. Siz siyasetin hakkını verseniz bu hale düşmesin.

'Türkiye düşmanlığıyla bilinen bir ülkenin otelinde konuşuyor'

Sedat Peker’den başka gündemleri yok gibi. ‘Meclis bunu yapsın, mahkeme bunu yapsın, bakan bunu yapsın’ demenin CHP’ye de faydası yok. Yarın CHP grubu var, Sedat Peker kasetini koysunlar, izletsinler. Bunu yapmadılar mı? 75 yıldan beri oyların neden artmadığını sorarsanız gerekçesi budur. Milletin dertleri değil hakaretlerin iftiraların merkezi olmalarıdır. Biz Meclis’imizi planlanmış yapıların sözcüsü haline getirmeyeceğiz. İlgili kurumlar gereğini yapmaktadırlar. Sayın Soylu da Sayın Yıldırım da mahkemeye başvurmadılar mı?

Biz temiz siyaseti isteyen insanlarız ama asla Meclis’imizi yanlış politikalara alet etmeyeceğiz. Bir kişinin ne söylediği kadar nerede söylediği de kıymetlidir. Türkiye düşmanlığıyla bilinen bir ülkenin otelinde konuşuyor. Yetmedi otel değiştiriyor, aynı patronun otelleri, farklı zincirler. Biz bu oyunlara gelmeyeceğiz. Hatalarımız varsa temizleriz, gereğini yaparız kaldı ki mafya ile AK Parti en son bir araya gelecek iki kavramdır. Hatırlayın Türkiye’de değnekçilik, çetecilik, mafyacılık her gün manşetlerdeydi. Biz çetelerle mücadelelerle en çok adım atan ekibiz.

'Eskiden yol yürüyordunuz diyorlar, haksızlık bu'

Eskisi gibi çete, mafya, değnekçi manşetleri var mı? Kalmadı artık. Ama insanız hatamız vardır eksiğimiz vardır, bunları temizleriz. Ama Meclis’imizin alet edilmesini doğru bulmuyoruz. ‘Eskiden yol yürüyordunuz’ diyorlar, haksızlık bu, hukukun dışında hiçbir şey talep etmeyiz. 2015 yılı Sedat Peker miting yapıyor, Ömer Çelik Bey’e soruluyor, Ömer Bey daha 2015 yılında ‘bizim genel prensibimiz bellidir birtakım organizasyonlar varsa bunlara karşı çıkarız, bunların AK Parti ile organik bağı yok’ diyor. 2015’te sözcümüzle hayır demişiz. Basının bugün çok kıymetli gibi görmesini doğru bulmuyorum. Sedat Peker, birkaç yıl önce ‘ben mafyaysam sorulmaz mı Kılıçdaroğlu’na vekillerin niye geliyor’ diye, bunu haber yapmayan basın, şimdi Soylu ile ilgili Yıldırım'la ilgili sözleri her gün vazgeçilmez hala getiriyor…"