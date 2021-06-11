AKP'li Turan Enver Aysever'e hakaret etti, mahkeme Turan'ı haklı buldu

Gazeteci-yazar Enver Aysever, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın "mavi tikli" yani onaylı Twitter hesabından kendisine "geri zekâlı" diyerek hakaret etmesine rağmen mahkemenin Turan'ı haklı bulduğunu söyledi. Mahkeme Aysever aleyhine verdiği kararda avukat ücreti 4 bin TL'nin de Aysever'den tahsil edilmesine karar verdi.

Aysever sosyal medya hesabından, "AKP'li Bülent Turan, bey resmi hesabından bana hakaret etti. Mahkemede hesap benim değil, dedi. Sonunda avukatının ücretini benim ödememe karar verdi mahkeme. Adalet?" diye yazdı.

soL'a konuşan Aysever kendisine hakaret edilmesinin görmezden gelinmesi için "komik bir durum" dedi. Aysever, "Haciz gönderecekmiş bana. Komik bir durum gerçekten. Adam bana 'mavi tikli' hesaptan hakaret ediyor, mahkeme aleyhime karar veriyor, inanılır gibi değil. Bunlara alıştık artık malesef" diye konuştu.

Turan'dan yanıt

Turan, Aysever'in bu tweetini alıntıladı. AKP Grup Başkanvekili, "Tamam ağlama, ben öderim! Ama bu topraklara zerre kadar bağın/saygın varsa bir daha; 'Cehaletin kutsandığı ülkemde bayağılığa tutsak insanlar yetiştiriliyor. Yarın okullar değil, imam hatipler açılıyor' tarzı 'gerizekalı' twitler atma, gençlerimizi ayrıştırma, evlatlarımızı üzme" diye yazdı.

Tamam ağlama, ben öderim!



Ama bu topraklara zerre kadar bağın/saygın varsa bir daha;



"Cehaletin kutsandığı ülkemde bayağılığa tutsak insanlar yetiştiriliyor.Yarın okullar değil,imam hatipler açılıyor"



tarzı “gerizekalı” twitler atma, gençlerimizi ayrıştırma, evlatlarımızı üzme https://t.co/nDID4KxUU0 — Bülent TURAN (@turanbulent) June 11, 2021

'Buyrun delil'

Aysever, Turan'ın kullandığı dile dikkat çekerek, "Sayın savcılar, hakimler hesap Bülent Turan beyin demek ki. Buyrun delil" dedi. Aysever, "Sayın Bülent Turan bence bunu silin, adaleti/mahkemeyi yanıltma suçundan ceza alırsınız. Ayrıca bir partinin yetkilisi olarak güvenilirliğiniz sarsılır. Ya da açıklama yapın 'hesap benim değil' diye. Teklifiniz için teşekkürler. Ben ödeyeceğim pazartesi" diye yazdı.