AKP'li Turan: Çanakkale Köprüsü'nü yapan firmalardan biri eski CHP'li vekilin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün yaptığı Meclis konuşmasında "Şehir hasteneleri nedir diye defalarca söyledim. Yavuz Sultan Selim Köprüsü... 9 milyar lira devletin kasasından çıkıyor. Osman Gazi Köprüsü, Hazine garantisi 15 milyar dolar. Zafer Havalimanı... Yav bunlarda iman da yok. Bu paralar 5'li çeteye giden paralar değil sadece. Önümüzdeki seçimlerde 'Ben AKP'ye oye vereceğim, MHP'ye oy vereceğim' diyorsanız bu soygunun tarafı olursunuz. 5'li çetenin hamisi ve pazarlamacısı Recep Tayyip Erdoğan'dır" demişti.

Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretine gelen eleştirilere ilişkin yaptığı konuşmada muhalefeti hedef alarak yaptığı, "Eğer köprüden geçmem diyorsanız, buyurun denize atlayıp yüze yüze karşıdan karşıya gidip gelebilirsiniz" açıklamasına yanıt vermişti. Kılıçdaroğlu, "Tek bir sorum olacak, sen barajı geçemeyince nereye yüzeceksin?" demişti.

'Temelsiz iddiaları konuşmanın topluma faydası yok'

Bugün Meclis Genel Kurulu'nda gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan da 1915 Çanakkale Köprüsü'yle ilgili açıklamalar yaptı.

Turan, "Yok 'rant sağlandı', yok 'Şirkete kıyak geçildi' gibi temelsiz iddiaları konuşmanın bu topluma faydası olmadığı kanaatindeyim. İhale açık yapıldı, herkes öneride bulundu. 45 bin geçiş çok fazlaysa siz girseydiniz, 35 bin verseydiniz; bu verildi. On yıl uzunsa siz beş yıl verseydiniz; bu verildi. İhale böyle yapıldı yani idari bir kararla bir yasama çalışması yapılmadı ki" dedi.

Firmalardan birinin sahibi eski CHP'li vekil çıktı

Köprüyü 4 ortak firmanın yaptığını belirten Turan, bunlardan birinin eski CHP İstanbul Milletvekili Ersin Arıoğlu'na ait Yapı Merkezi olduğunu söyledi.

Turan'ın açıklamaları şöyle:

"Ama 4 tane firma ortak yaptı bu işi. 2'si Kore firması, 1'i Limak, Nihat Özdemir. 4'üncü firma kim, biliyor musunuz? Yapı Merkezi, Ersin Arıoğlu, İstanbul CHP Vekili. 'Rant' diyorsunuz, 'istismar' diyorsunuz, 'kıyak' diyorsunuz; 4 taneden 2'si Koreli, 1'i Limak, 1'i CHP vekili. Kaldı ki çok kıymetli bir arkadaş, işini iyi yapan bir arkadaş; bunu söylemekten mahcup oluyorum ama insanları tanımadan bilmeden 'beşli çete'. Hangisi beşli çete? Bunlar ayıp şeyler. Bu ülkede taş taş üstüne koyan CHP'si, AK Parti'si, başkası, kim varsa baş göz üstüne ama iftira atmayın. Çanakkale Köprüsü'nde beşli çete falan yok."