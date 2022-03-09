AKP'li Tevfik Göksu cami önünde CHP'lileri hedef gösterdi

AKP’li Göksu, geçen hafta cuma namazı için Oruçreis Mahallesi’ndeki Hayırseverler Camisi’ne gitti. Göksu’nun cami çıkışında toplanan kalabalığa yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li Meclis üyeleri Ülkü Sakalar ve Hatice Ülkü Özer’i ve Esenler Belediye Meclisi’nin CHP’li üyeleri Kemal Şahin ile Cafer Turna’yı hedef aldığı ortaya çıktı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, İBB meclis üyelerinin “Güney (Metris) Rezerv Yapı Alanının Bir Kısmına İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri’ne” karşı dava açtığını ve mahkemenin de imar planlarıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdiğini söyleyen AKP’li Göksu, Esenler Belediyesi’nin açtığı karşı davayla yürütmeyi durdurma kararının iptal edildiğini duyurdu.

Göksu, Hayırseverler Camii’nin önünde yaptığı konuşmada CHP’li belediye meclis üyelerini hedef göstererek şunları söyledi:

“Esenler halkından ne istiyorsunuz? Ey Cumhuriyet Halk Partisi’nin Esenler halkının oyuyla seçilen iki tane belediye meclis üyesi, eğer onurunuz varsa, bu halka karşı zerre kadar vefanız varsa bugün istifa etmeniz gerekir.”

İnsanları kışkırtan bir tutum

AKP’li Göksu’nun bu sözleri Esenler Belediye Meclisi’nin mart ayı oturumunda tartışma yarattı. Göksu’nun sözlerine tepki gösteren CHP’li Belediye Meclis Üyesi Kemal Şahin şöyle konuştu:

“Göksu, İBB meclis üyeleri ve Esenler CHP’li meclis üyelerine onur meselesi olarak istifa etmemizi önermiştir. Göksu, halkın oylarıyla seçilmiş Esenler CHP Belediye meclis üyelerini fütursuzca istifaya davet etme cüreti göstermiştir. Esenler halkının gözünün içine baka baka utanmadan yalan söyleyerek, halkı kışkırtmaya çalışarak, CHP’li meclis üyelerini hedefe koymaktasınız. Bu anlayış hâlâ hafızalarımızda olan 2 Temmuz 1993 Sivas Katliamı’ndaki anlayışın benzeridir. İnsanları ayıran, ötekileştiren, kışkırtan tutumdur.”