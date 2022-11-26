AKP'li Taydaş: Anayasa değişikliğiyle Erdoğan'a mareşal ünvanı verelim

AKP Manisa İl Başkan Yardımcısı ve Türkiye Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Ümit Taydaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mareşal olması gerektiğini iddia etti.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşarak açıklama yapan Taydaş, Erdoğan’ın zaferler kazandığını öne sürerek mevcut yasalar gereği mareşal olamayan Erdoğan için yasal düzenleme talep etti.

Facebook sayfasından yaptığı paylaşımında Taydaş şöyle konuştu:

“Anayasanın kanun hükmü gereğince, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, silahlı kuvvetlerin başkomutanıdır. Bu böyle ise ve böyle olduğu açık ve net ortada durmaktayken, bu bağlamda, Libya'da, Suriye'de, Irak'ta, Azerbaycan'da ordumuzu yönetirken kazandığı zaferler ortadadır. Şimdi, kendisine neden mareşal rütbesi verilmemektedir? Bu konuyla ilgili düşüncem şudur: İlgili kanuna bakıldığında, sadece savaş başarısı olan kişilere orgeneral rütbesi olması kaidesiyle, bu mareşallik unvanını verildiği görülmektedir.

Ama kaçıncı kez Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına Türk ordusunu yöneten Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan çok büyük kazanımlar elde etmiş, çok büyük başarılarla Türk ulusunun yüzünü güldürmeyi başarmıştır. Dünya lideri olarak tanımladığımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la gurur duyduğumuzu ifade ediyorum. Derhal ilgili kanun maddesi üzerinde tadil değişiklik yapılarak, anayasanın kanun hükmü gereğince Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'a, mareşal rütbesinin tevdi edilmesi gerektiğini unvanın verilmesi gerektiğine inandığımı beyan ediyorum. Bu konuyla ilgili devlet büyüklerimizin gerekli adımlar atmasını canı gönülden istediğimi beyan ediyorum.”