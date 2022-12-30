AKP'li sunucu Gülben Ergen'e 250 bin TL ödeyecek

Gazeteci Erhan Çelik 2018 yılında boşandıktan bir yıl sonra "aldatılan eş" konumuna düştüğünü, şarkıcı Gülben Ergen’in sosyal medya hesabından kendisi hakkında paylaşımda bulunduğunu iddia ederek 1 liralık tazminat davası açtı. Gülben Ergen, davaya 1 milyon liralık tazminat davası ile karşılık verdi.

DHA'nın haberine göre, Erhan Çelik'in avukatı, Gülben Ergen'in yaptığı sosyal medya paylaşımının müvekkili Erhan Çelik'e yönelik olduğunu bu nedenle davalarının kabulünü talep etti.

Ergen, yaptığı paylaşımda “Kan görmüş köpek balığına benzeyen bu iftiracı, gözü dönmüş saldırganlarla mücadelem sessizce devam ediyor” ifadelerini kullanmıştı.

Gülben Ergen'in avukatı Emek Emre ise karşı tarafın iddialarını kabul etmediklerini, ispatlanmadığını, Gülben Ergen'in yaşanan olaylar sonucu manevi zarara uğradığını belirterek davalarının kabulüne karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, Erhan Çelik'in 1 TL'lik tazminatın reddine karar verdi. Mahkeme, Gülben Ergen'in açmış olduğu 1 milyon liralık tazminat davasını kısmen kabul ederek Çelik'in 250 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.