AKP'li Subaşı, Metin Akpınar'ı hedef aldı: Sözde sanatçı

AKP'nin Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, oyuncu Metin Akpınar'ın 'Ortalama eğitim seviyesi ilkokul beş. Daha liseden mezun bile olamadık' sözlerine ilişkin "Sözde sanatçı Metin Akpınar'ı kınıyorum, söylediği hakarete varan sözlerinin tıpatıp kendisine yakıştığını ifade ediyor, kendisine iade ediyorum" dedi.

Subaşı, Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında oyuncu Metin Akpınar'ın yaptığı konuşmada seçmenleri cehaletle suçladığını söyledi.

Subaşı, "İlerleyen yaşına, toplumdaki tiyatro sanatçısı pozisyonuna göre ilkel, iğrenç ve hakaret dolu konuşma yapan sözde sanatçı Metin Akpınar'ı kınıyorum, söylediği hakarete varan sözlerinin tıpatıp kendisine yakıştığını ifade ediyor, kendisine iade ediyorum" ifadelerini kullandı.

Subaşı, yanında getirdiği maden sularını göstererek, "Metin Akpınar tipinde ve zihniyetinde olan kişilere de bu tür hazımsızlıklarında Kızılay maden suyunu içmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

AKP Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, muhalefet partilerini de bu sözlere tepki göstermeye davet etti.

Subaşı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinde "8 saat ortadan kaybolduğunu", hiç kimsenin haberi olmadığını belirterek, "Yarın öbür gün başına bir şey gelse 'Nerede bu devlet' diye ilk bağıran kendisi olacak" dedi.

Subaşı, Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretindeki programlarının New York ve Washington'da yerleşik olan Türk gazetecilere kapalı olduğu haberini aldıklarını söyledi.

Akpınar'ın konuşması

Akpınar, siyasi gündeme dair yaptığı konuşmada eğitimin önemine dikkat çekerken "Unutmayın ki adam yüzde 51 oy alıyor. Bugün Türkiye cahil bir ülkedir. Ben necip Türk milletinin kararlarından ve alleglliğinden ödü patlayan bir sanatçıyım'' dedi.

Metin Akpınar, "Seküler, laik, pozitivist, Kemalistsinizdir, ne mutlu bana, ama bir de karşı taraf var. Unutmayın ki adam yüzde 51 oy alıyor. Bugün Türkiye cahil bir ülkedir. Ben necip Türk milletinin kararlarından ve alleglliğinden ödü patlayan bir sanatçıyım. O yüzden onlar seçebiliyorlar, niye, çünkü ortalama eğitim seviyesi ilkokul beş. Daha liseden mezun bile olamadık. O yüzden önce eğitim eğitim eğitim..." ifadelerini kullandı.

Metin Akpınar hakkında daha önce, Uğur Dündar’ın sunduğu Halk Arenası programında, 21 Aralık 2018 tarihinde söyledikleri sözler gerekçe gösterilerek Müjdat Gezen'le birlikte 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 4’er yıl 8’er aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Yargılamayı yapan Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi, Gezen ve Akpınar’ın söylediği sözlerin 'kimsenin onur, şeref ve saygınlığını zedeleyebilecek nitelikte olmadığını' belirterek beraat kararı vermişti. Bu karara Erdoğan’ın avukatları itiraz etmişti. Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi itirazı reddetmişti.