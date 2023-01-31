AKP’li Sofuoğlu 3 yaşındaki çocuğuna Ferrari kullandırıp görüntüleri paylaştı

Eski motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu, 3 yaşındaki oğlunun motosiklet ve küçük araçlara bindiği görüntüleri bir süredir sosyal medya hesabından paylaşıyor.

AKP Sakarya Milletvekili Sofuoğlu'nun oğlu adına açtığı Instagram hesabından, otomobil kullandığı bir video da yayınlandı.

Odatv'de yer alan habere göre videoda 3 yaşındaki çocuğun evlerinin bahçesinde Ferrari kullandığı görülüyor.

Sofuoğlu daha öncesinde TBMM'ye Lamborghini marka lüks aracıyla gitmesi, kendisine "Senatör" diye kart bastırması ve Meclis içerisinden yaptığı tepki çeken sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmişti.