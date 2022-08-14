AKP'li siyasetçiler ve bürokratların Borsa İstanbul'da büyük vurgun yaptığı iddiası

Sözcü'den Serpil Yılmaz bugünkü köşesinde; AKP yöneticilerin ve bürokratların da adının geçtiği İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'ndaki dosyaya mercek tuttu.

KRT'nin aktardığına göre soruşturma dosyasına bakıldığında, Borsa İstanbul'da hisse manipülasyonu yapan Kemal Akkaya ve yine dosyada ismi geçen Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Av. Cemal Sarıhan, AKP'ye yakınlığı ile bilinen Avrupalı Türk Demokratlar Birliği Kurucu Başkanı İsrafil Kahraman, dikkat çeken isimler oldu.

Soruşturulan isimler arasında Sarıhan'ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Batuhan Mumcu'nun eşi Neslihan Mumcu ve "ünlü borsa spekiülatörü" Enver Çelik'in de yer aldığı belirtiliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, en çok Petrokent Turizm A.Ş. hisse fiyatlarının manipüle edilerek, BİST yatırımcısının zarara uğratıldığı iddiası üzerinde duruluyor.

İddiaya göre, Petrokent Turizm hisselerinin değeri önce 20 liradan 870 liraya çıkartılıyor, ardından da 140 liraya kadar gerilemesi sağlanıyor. Böylelikle küçük yatırımcı zarar ederken, manipülatörler büyük bir vurguna imza atıyor.

İşte Serpil Yılmaz'ın köşesinin tamamı:

Borsa'da 'Şebeke' Avı

Türkiye'de olan Türkiye'de kalmıyor; yabancı yatırımcı uçan kuşu takip ediyor.

Önceki gece ajanslara düşen “Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu “B2” den, “B3” e düşürdü” haberi finans dünyasına fazla mesai yaptırdı.

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Finans dünyası, Moody's'in takvim dışı değerlendirmesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasını yürüttüğü bir dosyayla ilişkilendiriyor.

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Taciz ve şantaj iddiaları, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nda “suç dosyası” biriken Akkaya'ya mercek tutuyor.

İçinde AKP yöneticilerinin adının da yer aldığı adli soruşturma ortalığı karıştırıyor.

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sehiralanya.com.tr haber sitesinde 10 Ağustos günü Kevser Penekli imzasıyla “AKP'li siyasetçiler ve bürokratlardan Borsa İstanbul'da son yılların en büyük vurgunu” başlıklı bir haber yer aldı.

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İş insanlarına şantaj operasyonunda adı geçen Akkaya'nın, Borsa İstanbul'da (BİST) hisse manipülasyonu yapan bir “şebekenin” üyesi olduğu iddia ediliyor.

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Oyuncu H.F.K iş görüşmesine gittiği Akkaya hakkında geçtiğimiz günlerde“ tecavüz ve taciz suçlamasıyla” İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

İstanbul polisinin üç ayrı adreste aradığı Akkaya'nın izine henüz ulaşamadığı belirtiliyor.

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Halkın birikimlerine çöktüğü iddia edilen “şebekeyle” ilgili suç duyurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nu harekete geçirmiş.

Şüpheli değerlendirilen işlemlerle ilgili, sorumlulara idari para cezası kesmiş.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, en çok Petrokent Turizm A.Ş. hisse fiyatlarının manipüle edilerek, BİST yatırımcısının zarara uğratıldığı iddiası üzerinde duruluyor.

Petrokent yılların turizm şirketi…

1977 yılında Nurullah Ercan'ın kurduğu şirket, Abant ve Side Tatil Köyü yatırımlarını gerçekleştirmişti.

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Soruşturmaya konu olan iddialara göre, Petrokent Turizm hisselerinin değeri önce 20 liradan 870 liraya çıkartılıyor, ardından da 140 liraya kadar gerilemesi sağlanıyor.

Böylelikle çok sayıda küçük yatırımcı zarar ederken, manipülatörler büyük bir vurguna imza atıyorlar.

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BİST'teki soruşturmaya konu olan dosyada dikkat çeken bir diğer isim Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Av. Cemal Sarıhan.

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İstanbul'da Etiler ve Bakırköy şubeleri olan “Sarıhan Gusto” restoranlarının ortağı Sarıhan, AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi…

AKP'nin Avrupa kentlerinde kurumsallaşan sivil toplum kuruluşu Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin Kurucu Başkanı İsrafil Kahraman'ın yönetim kurulu başkanı olduğu Bayburt Eğitim Hizmet ve Kültür Vakfı'nın da başkan vekili…

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Soruşturulan isimler arasında Sarıhan'ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Batuhan Mumcu'nun eşi Neslihan Mumcu ve “ünlü borsa spekiülatörü” Enver Çelik'in de yer aldığı belirtiliyor.

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Sarıhan, Akkaya ve Mumcu'nun iş ortaklığı sabit.

Dünya gazetesi 14 Haziran 2022 tarihli haberinde “Borsa İstanbul'da gong Bulls GSYO ve RePG Enerji için çaldı” başlığı ile “Özel Pazar”da işlem görecek 15. şirketi şöyle tanıtıyor:

“14 Temmuz 2021 tarihinde kurulan Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, yenilenebilir enerji alanında daha önce hiç kullanılmamış olan, ortamdaki (hava, su, gaz, yağ) nem ve ısı değişiminden (gizli ve atık ısıdan) yüzde yüz yerli ve patentli teknolojisi ile enerji ve su üreten RePG Enerji'ye yatırım yaptı.”

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Yenilenebilir enerji jeneratörü RePG Enerji'nin 13 Haziran 2022 tarihli gong törenine katılanların isimleri şunlar:

BİST Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Bulls Girişim Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Sarıhan, Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Kuruçayırlı, Genel Müdürü Ersoy Çoban, şirket ortağı Kemal Akkaya ve RePG Enerji Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karayağız ve RePG Enerji Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Kurucu Genel Müdürü Hasan Ayartürk.

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Gong töreninde konuşan Sarıhan “kadroyu” takdim ediyor:

Akkaya- Sermaye piyasaları ve girişim sermayesi yatırımları konusunda 25 yıllık bir tecrübeye sahip…

Kuruçayırlı – Commercial Bank Of Qatar'da yöneticilik yapmış, Alfardan Group içinde Stratejik İlişkiler Müdürü ve Alfardan Türkiye direktörü…

Aydın Öztunalı– Melek yatırımcılık konusunda uzman…

Hüseyin Kaya – Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda görev yapmış…

Neslihan Mumcu – İnsan kaynakları ve kurum stratejileri konusunda uzman…

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Ticaret Sicil Gazetesi'nde 29 Mart 2016'da kuruluşu ilan edilen RePG'nin ortakları Hasan Ayartürk, Eser Karakaya, İbrahim Cemil Yıldız ve Aydın Silin'den oluşuyor.

2015-2018 yılları arasında ortak sayısı 67'ye çıkan Trangels (TRAngels-Türk melekler) Finansal Hizmetler ve Mehmet Atınç yönetim kuruluna giriyor.

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Ekonomi yüksek enflasyon- yüksek kur- düşük faiz sarmalına dolanırken; ülke kaynaklarını tüketen, güveni sarsan her adımın, Türkiye'nin notunu kırması sürpriz değil.