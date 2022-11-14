AKP'li Savcı Sayan belediyenin borcunu 86 milyon lira eksik gösterdi

AKP’nin tepki çeken isimleri arasında yer alan Savcı Sayan’ın yönetimindeki Ağrı Belediyesi’nin ihale kanunlarını hiçe saydığı ve muhasebe kayıtlarında borcunu, olduğundan çok daha az gösterdiği ortaya çıktı.

Sayıştay Ağrı Belediyesi 2021 Yılı Denetim Raporu’na göre, belediyenin İller Bankası’na 107 milyon 993 bin lira, diğer bankalara ise 40 milyon 115 bin lira ve toplamda 148 milyon lira borcu bulunuyor. Ancak belediyenin muhasebe kayıtlarını inceleyen Sayıştay, bu borcun 86 milyon lira daha eksik gösterildiğini tespit etti. Rapora göre, belediye kayıtlarında borçların toplam tutarı 62 milyon lira olarak gösterildi.

İhalelerde usülsüzlük

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, raporda belediyenin ihalelerde doğrudan temin yoluna gittiği ve bunu yaparken de belirlenen limitleri aştığı belirtildi. Konuyla ilgili, “Belediyenin doğrudan temin ve pazarlık usulü ile yaptığı alımlarda Kamu İhale Kanunu'nda belirlenen limitlere uymadığı görülmüştür” ifadelerine yer verildi.

Yaşanan usulsüzlüğü anlatan Sayıştay, şu ifadeleri kullandı:

“Ağrı Belediyesi’nde yaptığımız incelemelerde, mevzuat hükümlerine aykırı hareket edildiği tespit edilmiştir. 2021 yılı için bütçeye mal alımları için aktarmalar dahil 74 milyon 255 bin ödenek konulduğu görülmüş dolayısıyla mevzuat hükümlerine göre parasal limitler dahilinde yapılacak mal alımlarının 7 milyon 425 bin TL’yi geçemeyeceği hesaplanmıştır. Ancak 4734 sayılı Kanun’un 22’nci maddesinin parasal limitlere tabi (d) bendine göre 11 milyon 682 bin TL ve 21’inci maddesinin (f) bendi kapsamında 1 milyon 90 bin TL olmak üzere toplam 12 milyon 772 bin TL tutarında mal alımı yapıldığı, yüzde 10’luk limiti aşan tutarın 5 milyon 347 bin TL’ye ulaştığı ve aşan bu tutar için de Kamu İhale Kurulu’ndan görüş alınmadığı tespit edilmiştir.”

Kalem kalem hatalar

Ağrı Belediyesi’ndeki diğer usulsüzlükler ve idari hatalar şöyle sıralandı:

"Dağıtım şirketince yapılması gereken ancak enerji müsaadesi alınabilmesi için çeşitli nedenlerle idare bütçesinden karşılanan dağıtım tesis giderlerinin ilgili elektrik dağıtım şirketinden talep edilmediği, ayrıca söz konusu dağıtım tesislerinin elektrik dağıtım şirketine devredilmediği tespit edilmiştir.

Tahakkuku yapılan bazı gelir kalemlerinin tahsilat oranlarının düşük olduğu görüldü. 49 milyon lira gerçekleşmesi gereken tahsilat tutarı sadece 13 milyon lira oldu."