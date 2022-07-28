AKP'li Şamil Tayyar'dan Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına: Hadi inşallah

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "6’lı masanın alacağı karar önemli ama bir kez daha ifade edelim ki, Cumhuriyet Halk Partisi’nin üyesinden MYK’sına kadar üzerinde uzlaştığı aday Kemal Kılıçdaroğlu’dur" demişti.

AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, Ağbaba'nın sözlerine, "Hadi inşallah" diyerek yanıt verdi.

Twitter'dan paylaşım yapan Tayyar, "CHP’li Veli Ağbaba, ‘Adayımız Kılıçdaroğlu’ demiş. 12 yıldır ana muhalefet liderliğini yürüten siyasinin en doğal hakkı. Ayrıca 12 yıllık rekabetin finalini sandıkta sonuçlandırma vakti geldi, geçiyor. Bu kararından caymamalı ve yarışmalıyız. Hadi inşallah, bekliyoruz" ifadesini kullandı.