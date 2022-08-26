AKP'li Şamil Tayyar'dan Gülşen'in tutuklanmasına tepki

Sanatçı Gülşen’in, konserinde imam hatiplilerle ilgili sözleri nedeniyle önce gözaltına alınıp ardından tutuklanmasına çok sayıda tepki geldi.
AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gülşen’in tutuklanmasını "Kaş yaparken göz çıkartmak" olarak nitelendirdi.
Tayyar, “Gülşen’e tek ses tepki gösterenlerin tutuklamada ayrışmaları, kararın vicdanlarda tam karşılık bulmadığını gösteriyor. Suç ve ceza arasında doğru orantı kurulmadığında doğal sonuç budur. Kaş yaparken göz çıkarmak, böyle bir şey olsa gerek” dedi.
Gülşen’e tek ses tepki gösterenlerin tutuklamada ayrışmaları, kararın vicdanlarda tam karşılık bulmadığını gösteriyor.— Şamil Tayyar (@samiltayyar27) August 25, 2022
Suç ve ceza arasında doğru orantı kurulmadığında doğal sonuç budur.
Kaş yaparken göz çıkarmak, böyle bir şey olsa gerek.