AKP'li Şamil Tayyar kira düzenlemesine tepki gösterdi

AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kiralarda yüzde 25’lik zam sınırı düzenlemesini eleştirdi.

Tayyar, enflasyonun (TÜİK verisine göre) yüzde 73,5 olduğu ülkede, yüzde 25'lik "keyfi sınırın" kayıt dışılığı arttıracağını, yeni sorunlar doğuracağını söyledi. Şamil Tayyar, kararın gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Şamil Tayyar yaptığı paylaşımda, "Fahiş kira artışı mutlaka önlenmeli. Artışa sınır koymak gerekiyorsa, ölçüt, TÜFE gibi nesnel olmalıdır. Enflasyonun yüzde 73.5 olduğu ortamda yüzde 25’lik keyfi sınır, yeni sorunlar üretir. Kayıt dışılık artar, daha kötüsü yeni sosyal ihtilaflar doğar. Karar gözden geçirilmeli" dedi.