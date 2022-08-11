AKP'li Şamil Tayyar: Çocuğu üzerine yemin etsin siyaseti bırakırım

Gaziantep'in Islahiye ilçesine orman işletme şefi olarak atanan Ümran Pınar, göreve gelir gelmez Sayıştay raporlarında geçen maden ocakları ile ilgili denetime başlamış, AKP’li Islahiye Belediyesi’nin işlettiği taşocağını kaçak yolla çalıştırdığını, limit aşımı yaparak ormanı katlettiğini tespit etmişti. Pınar daha sonra da görevden alınmıştı.

AKP’li Şamil Tayyar "Görevi değiştirilen İslahiye Orman Şefi Ümran Pınar, Başkan Vural’ın kendisini benimle tehdit ettiğini söylemiş. Bir anda kendimi tarafı olmadığım bir mevzunun ortasında buldum. Yazıp çizen gazeteciler de arayıp sormadı" dedi.

Ümran Pınar'ın görevden alınmasıyla ilgisi olmadığını söyleyen Tayyar, "Ümran Pınar, çocuğu üzerine yemin ederek konuşsun, diyalog bundan farklıysa MKYK üyeliği ve siyaseti bırakırım" dedi.

Tayyar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Görevi değiştirilen İslahiye Orman Şefi Ümran Pınar, Başkan Vural’ın kendisini benimle tehdit ettiğini söylemiş. Bir anda kendimi tarafı olmadığım bir mevzunun ortasında buldum. Yazıp çizen gazeteciler de arayıp sormadı. Çünkü bildikleri cevap işlerine gelmiyordu. Ümran Pınar, 14 Haziran’da arayıp söz konusu iddiayı anlattı, ilçeden ayrılmak istediğini söyledi. Mevzudan bu şekilde haberdar oldum. Özetle dedim ki; beni kimse aramadı, ilk defa sizden duyuyorum. Haklı olduğunuzu düşünüyorsanız sonuna gidin. Kimse size zarar veremez. Ümran Pınar, bunun üzerine teşekkür etti lakin ısrarla ayrılmak istediğini söyledi. ‘Dilekçe verip gideceğim’ dedi. ‘Ben nasıl yardımcı olabilirim?’ diye sorduğumda ‘Doğuya göndermesinler’ cevabını verdi.

"Sözüm netti; ne böyle bir irade var ne de buna izin veririz. Ümran Pınar, çocuğu üzerine yemin ederek konuşsun, diyalog bundan farklıysa MKYK üyeliği ve siyaseti bırakırım. Görevden alma kararını basından öğrendim. Başkanı aradım, ‘benim girişimim olmadı’ dedi. Yetinmedim.

Orman bölge ve il müdürlerini aradım, ‘başkanın bir talebi oldu mu?’ diye sordum, ‘hayır’ dediler. ‘Niye görevden aldınız’ dediğimde cevapları ‘kurum içi tasarruf’ oldu. Bu arada taş ocağının yeri makilik/kayalık, kesmek isteseniz bile tek bir ağaç yok. Başkan Vural, ‘kesilmiş tek ağaç gösterin görevi bırakırım’ diyor. Belediyenin taş ocağı ruhsatı var, ihtilaflı yer Karayolları’nın, onunla ilgili de Orman’ın tutanağı var. Özetle böyle."

Suç duyurusunda ismi geçmişti

Ümran Pınar’ın suç duyurusunda "Başkanın odasına gittiğimizde İslahiye kaymakamı da oradaydı. Onun da bana taşocağı ile uğraşmamam için telkinleri olmuştu. Başkan ‘Kamu yararı var, ben orayı karayollarından protokolle aldım’ dedi. Kendisine böyle bir yetkisinin olmadığını söyledim. Bölge müdür yardımcımız da yanımızdaydı. Sahayı boşaltmaları gerektiğini, yapılanın suç olduğunu başkana söyleyince, Başkan Vural; Şamil Tayyar‘ı arayacağını; ‘Beni hop oturtup hop kaldıracağını’ söyledi" ifadelerine yer verilmişti.