'AKP'li RTÜK üyesi istifa etti, İYİ Partili üye gelecek diye bildirilmedi'

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, AKP kontenjanından seçilen Taha Yücel’in istifasıyla boşalan RTÜK üyeliğinin İYİP'e geçtiği için TBMM'ye bildirim yazısı gönderilmediğini aktardı.

RTÜK’te AKP kontenjanından seçilen üyenin istifasıyla boşalan üyelik için yapılması gereken seçimle ilgili sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu.

Taşcı'nın açıklaması şöyle:

“RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, AKP kontenjanından seçilen Taha Yücel’in istifasıyla boşalan RTÜK üyeliği İyi Partiye geçtiği için bildirim yazısını TBMM’ye göndermiyor. Oysa 1 ay içinde seçim yapılmalı. Meclis'teki sandalye dağılımına göre üyelik İyi Partinin. Kara kara düşünüyorlar.

Gelen sorulara yanıt: TBMM’de grubu bulunan partilerin sandalye dağılımına göre AKP’den boşalan RTÜK üyeliği, İyi Parti'ye geçiyor. Son dakikada Meclis aritmetiğinde değişiklik olmazsa RTÜK’te parti kontenjanlarının dağılımı şöyle olacak: AKP:4 CHP: 2 MHP: 1 HDP: 1 İyi Parti: 1.”