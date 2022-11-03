AKP’li Pendik Belediyesi’nde haklarını isteyen işçiler, işten çıkarılıyor

AKP’li Pendik Belediyesi’nde çalışan temizlik işçileri, enflasyon oranında ücretlerin iyileştirilmesi ve haftalık 40 saatlik çalışma süresi için dün iş bırakmıştı.

İşçilerin eyleme geçmesinin ardından 10 işçiye belediye tarafından telefonla aranarak işten çıkarıldığı söylendi. Telefondan yapılan bildirimde işten çıkarılmanın hangi neden yapıldığı belirtilmezken; işten çıkarılan arkadaşlarına sahip çıkan işçiler, eylemlerine devam etti.

'Asla vazgeçmeyeceğim'

İşten çıkarılan işçiler, Patronların Ensesindeyiz Ağı’na konuştu.

"Ya işten çıkarılacaktık ya da onurumuzu, şerefimizi kaybedecektik’’ diyen bir işçi, mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek şöyle konuştu:

"Biz işten çıkarılmayı tercih ettik. Ben buranın 5 yıllık temizlik işçisiyim. Yağmurda, karda... Ne bayram yaptım, ne seyran yaptım. İnsanlar 9 gün evlerinde yatarken; ben 9 gün çalışıp 4 günlük ücret aldım. 5 yıldır anlatmaya çalışıyoruz yetmiyor diye. En son enflasyonla birlikte ayyuka çıktı. Burada 50 yaşındaki arkadaşlar ağlamaya başladı, çocuklarımıza bez alamıyoruz. Asla vazgeçmeyi düşünmüyorum. 90 kişinin 90’ını da işten atılana kadar devam edeceğiz."

Çöp dağları oluştu

İşçilerin iş bırakması ile birlikte ilçede çöpler toplanamadı. Pendik'in çeşitli mahallelerinde oluşan çöp dağlarına ilişkin görüntüler de gelmeye başladı.

Dün gece geç saatlere kadar şantiyede bekleyen işçiler, sabahın ilk saatleri ile birlikte yeniden şantiye önünde toplanarak eylemlerini devam ettiriyor.

İşçiler ne istiyor?

İş bırakarak seslerini duyurmak isteyen işçiler, dün yaptıkları açıklama ile taleplerini şöyle sıralamıştı: