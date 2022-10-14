AKP'li Özlem Zengin'e FETÖ incelemesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2018 yılında başlattığı bir 'FETÖ' incelemesine Beyaz El Yardımlaşma Derneği yöneticisi olduğu gerekçesiyle AKP Tokat Milletvekili Özlem Zengin’in de dâhil edildiği ortaya çıktı.

Başsavcılık soruşturma sonucunda Özlem Zengin ve Beyaz El Yardımlaşma Derneği yöneticileri hakkında takipsizlik kararı verdi.

Dernekle ilgili ise bir işlem yapılmadı.

'Bir cümleme rastlayamazsınız'

Konuyla ilgili Odatv’ye açıklama yapan Özlem Zengin dernek yöneticilerinden birinin 'FETÖ' soruşturması geçirdiğini ve tüm dernek yöneticilerinin incelendiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Beyaz El Yardımlaşma Derneği diye tertemiz bir dernek. Dernek hâlâ açık ve çok güzel işler yapıyor. Bu dernek faaliyetlerine devam ediyor. Dernek kurucularından biriyle ilgili bir işlem yapılıyor. Bu işlem yapılırken derneğin kurucuları kayda geçiyor. Dernekle ilgili bir şey yok zaten. Biz sosyal hizmetlere bağlı çocuk bakan bir derneğiz. Sosyal hizmetlerle protokol yaparak çocukların bakıldığı evlerin masraflarını karşılıyoruz. Çocuklar kurumda kalmak yerine evde kalıyor. FETÖ’cüler böyle bir şey yapar mı? Gariban çocukların bakıldığı tertemiz bir dernektir. Ben de bu derneğin kurucusuyum. Benimle ilgili şahsi bir şey istenmiyor. Derneğin kurucularıyla ilgili ByLock ve MASAK raporları isteniyor. Derneğin kurucusu olduğum için benim de isteniyor. FETÖ’cülerin en rahatsız olduğu insanlardan biri benim. Benim çocuklarım okullarına gitmedi, FETÖ’ye övgüye dair bir cümleme rastlayamazsınız. FETÖ ile hiç temasım olmamıştır.”